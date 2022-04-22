Шансы рубля на укрепление ниже 70 руб./$1 очень высоки - "Алор Брокер"

Шансы рубля на укрепление ниже уровня 70 руб./$1 в ближайшее время очень высоки, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль мощно вырос в четверг, подорожав к доллару более чем на 2%. Вероятно, на рынок вышла порция экспортной выручки. Видя силу рубля, Банк России продолжил ослаблять свои меры его поддержки. Так, теперь все экспортеры должны продавать валютную выручку не за 3 дня, а в течение 60 дней. Принципиально ситуацию с рублем это не изменит, но может уменьшить волатильность торгов, - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании. - Впереди у пары доллар/рубль очень мощная техническая поддержка на уровнях 70-73 руб./$1. Ниже 70 руб./$1 российской валюте в прошлом году закрепиться не удавалось. Сейчас, в условиях моратория на бюджетное правило, у рубля есть очень сильные шансы уйти ниже этого уровня".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.