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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможно снижение цены нефти к $105/барр. на торгах в пятницу - ПСБ
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22 апреля 2022 года 09:39

Возможно снижение цены нефти к $105/барр. на торгах в пятницу - ПСБ

Возможно снижение цены нефти марки Brent к уровню $105 за баррель на торгах в пятницу, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Утром пятницы цены на нефть марки Brent вновь находятся под давлением, теряя более 1,3%. Высокие ставки, перспектива замедления мировой экономики, в том числе из-за вспышки COVID-19 и карантинных ограничений в КНР, в отсутствие сильных отраслевых идей обуславливают слабость рынка нефти в конце недели. Полагаем, что котировки нефти марки Brent могут опуститься на торгах в пятницу к отметке $105 за баррель", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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