Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2230-2310п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2230-2310 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 1,8% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2230-2310 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2220, 2200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2330, 2350 пунктов, - указывает эксперт. - Внутридневная динамика индекса выглядит непредсказуемой. С технической точки зрения сохраняется весомый потенциал для коррекционного отскока в район 2300-2350 пунктов, однако этому препятствует видимый недостаток притока новых средств на фондовый рынок".

Заметное влияние на динамику индекса Мосбиржи во второй половине торговой сессии в пятницу могут оказать лишь важные внешнеполитические новости, отмечает Манжос. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики не ожидается.

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