.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Крепкий рубль мешает росту рынка акций РФ - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 апреля 2022 года 09:04
Крепкий рубль мешает росту рынка акций РФ - BCS Express
Крепкий рубль мешает росту российского рынка акций, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Индекс Мосбиржи остается в рамках среднесрочного нисходящего канала. Для выхода за его пределы теперь необходимо пробивать наверх область 2330-2370 пунктов. Пока котировки ниже, техническая картина выглядит слабо. Снизу в качестве более-менее значимых технических поддержек можно выделить только уровни 2220 и 2120 пунктов, - указывает аналитик инвестиционной компании. - Важную роль в снижении рынка акций РФ в четверг сыграл фактор ускоренного укрепления национальной валюты. Крепкий рубль мешает рынку акций, так как более 60% нашего рынка - это экспортеры. Для них текущая фаза беспрецедентного укрепления негативна с точки зрения рублевой выручки. К тому же по ряду commodities, типа нефти, экспорт происходит с дисконтом к спот-рынку". Также Карпунин отмечает, что за счет ожидания остановки укрепления рубля в ближайшее время бумаги ориентированных на экспорт компаний должны быть "лучше рынка". Это, по его мнению, касается нефтегазового сектора, цветных металлургов, угольщиков, производителей удобрений. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
22 апреля 2022 года 11:31
Ближайшие два-три месяца будут очень тяжелыми для мировых фондовых рынков, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "Как мы можем наблюдать, с начала текущего года индекс S&P500 так и не вырос. Падение на текущий момент составляет около 8,5%. При этом компании сейчас сами... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:11
Котировки акций AT&T Inc. могут вырасти до $22,5 в течение двух кварталов, считает аналитик BCS Express Евгений Калянов. После окончания процессов выделения подразделений из бизнеса AT&T котировки стали устойчивыми и перешли к росту, подчеркивается в комментарии эксперта. Новый размер дивиденда с... читать дальше
.22 апреля 2022 года 10:53
Курс рубля по отношению к доллару США может продолжить техническое укрепление в ближайшие торговые сессии, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "При этом в конце месяца влияние налогового периода уйдет, и в... читать дальше
.22 апреля 2022 года 10:38
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании 29 апреля, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Инфляционные ожидания населения в апреле существенно снизились после достижения многолетнего пика в марте, вернувшись на уровни августа - сентября... читать дальше
.22 апреля 2022 года 10:23
Возможно продолжение снижения доходностей рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB. Котировки нефти марки Brent могут снизиться до $105 за баррель в пятницу, отмечают эксперты инвестбанка - в Китае из-за карантинов вновь усиливаются риски для спроса на нефть, а жесткие... читать дальше
.22 апреля 2022 года 10:01
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в развитых странах: - Индексы PMI в США, Германии и еврозоне за апрель; - Недельные данные по числу действующих нефтяных буровых установок в США. Настоящее... читать дальше
.22 апреля 2022 года 09:49
Шансы рубля на укрепление ниже уровня 70 руб./$1 в ближайшее время очень высоки, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль мощно вырос в четверг, подорожав к доллару более чем на 2%. Вероятно, на рынок вышла порция экспортной выручки. Видя... читать дальше
.22 апреля 2022 года 09:39
Возможно снижение цены нефти марки Brent к уровню $105 за баррель на торгах в пятницу, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Утром пятницы цены на нефть марки Brent вновь находятся под давлением, теряя более 1,3%.... читать дальше
.22 апреля 2022 года 09:29
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2230-2310 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 1,8% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2230-2310... читать дальше
.22 апреля 2022 года 09:19
Существенное снижение котировок нефти на горизонте второго квартала текущего года маловероятно, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Цены на нефть в четверг незначительно выросли, поддерживаемые опасениями из-за российской добычи и сильной статистикой по запасам в США. Волатильность... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.