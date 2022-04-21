Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Уралкалия серии ПБО-06-Р - "Финам"

Аналитики "Финама" рекомендуют инвесторам обратить внимание на бонды "Уралкалия" серии ПБО-06-Р с погашением в феврале 2025 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сейчас стоит обратить внимание на среднесрочные и длинные корпоративные выпуски, обеспечивающие хорошую премию к ОФЗ, причем с хорошей ликвидностью (в отличие от ОФЗ, в корпоративных бумагах с этим тяжело). Выпуск "Уралкалия" с погашением в феврале 2025г является одним из полностью удовлетворяющих всем условиям. Выпуск ПБО-06-Р достаточно ликвидный, а текущая доходность выглядит привлекательно по сравнению с аналогами из отрасли минеральных удобрений (исторически доходности "Уралкалия" всегда были выше за счет более низкого кредитного рейтинга)", - пишет аналитик Алексей Козлов.

Эксперт отмечает, что спред доходности к кривой ОФЗ последнее время составляет более 350 б. п. при среднем историческом значении 100-150 б. п. Учитывая значительную долю компании на мировом рынке, ограниченные риски в связи с санкционным давлением, потенциал роста выручки из-за роста цен на удобрения и улучшение показателей долговой нагрузки, Козлов считает, что премия за риск по этому выпуску завышена и будет стремиться к своим историческим значениям.

"Ввиду среднесрочного характера бумаги она может быть использована при формировании умеренно консервативного портфеля с целью удержания до погашения, к тому же, если принимать во внимание, что инфляция в 2023 и 2024гг может сложиться существенно ниже текущих уровней, то инвесторы получат очень хорошую реальную доходность", - указывает эксперт "Финама".

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