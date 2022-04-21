"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Danaher Corp. с целевой ценой $350,51 за штуку на февраль 2023г, что предполагает потенциал роста 25% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Американский производитель специализированного медицинского оборудования и расходных материалов Danaher опубликовал отчетность за первый квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 12,1% г/г до $7,69 млрд и превысила ожидания на $160 млн. Чистая прибыль за квартал увеличилась на 1,0% г/г и достигла $1,7 млрд, при этом скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,76 и на 10 центов превзошла прогнозы. Квартальный отчет компании не дал нам оснований для пересмотра рекомендации или целевой цены, и мы подтверждаем наши ожидания по бумаге", - пишет аналитик Саидова Зарина.

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