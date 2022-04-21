"Мягкая" риторика ЦБР придала мощный импульс оптимизма участникам рынка ОФЗ - ITI Capital

"Мягкая" риторика ЦБ РФ придала мощный импульс оптимизма участникам рынка ОФЗ, и текущие ценовые уровни бумаг уже не вызывают большого интереса для формирования длинных позиций, отмечается в материале ITI Capital.

"Мягкая" риторика регулятора в последние дни придала мощный импульс оптимизма участникам рынка ОФЗ, - пишут эксперты инвесткомпании. - Доходность "классических" выпусков резко снизилась на фоне возросших торговых оборотов; таким образом, что почти вся кривая стала приближаться к значению в 10% (исключение составляют лишь бумаги с погашением в ближайший год). Также стоит отметить резко сократившийся отрицательный наклон суверенной кривой, во многом вызванный переоценкой инвесторами значений процентных ставок в среднесрочной перспективе".

По оценке аналитиков ITI Capital, доходность гособлигаций с постоянным купоном уже давно достигла равновесного уровня с учетом базового прогноза по ключевой ставке до конца года. Текущие ценовые значения кажутся стратегам инвесткомпании излишне перекупленными, поэтому они не видят большого интереса в формировании длинных позиций в "классических" ОФЗ на данный момент в отличие от высокодоходных корпоративных облигаций.

"Более того, с учетом ожиданий роста годовой инфляции в ближайшие месяцы реальная доходность все больше будет уходить в отрицательную зону, тем самым становясь менее привлекательной для инвесторов. В этой связи мы по-прежнему отдаем предпочтение качественным корпоративным рублевым облигациям заемщиков первого-второго эшелонов. Что касается госсектора, то тут больший интерес могут вызвать инфляционные линкеры, даже при условии, что их цены также заметно повысились в последние недели", - резюмируют аналитики ITI Capital.

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