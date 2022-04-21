Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 15% в апреле 2022г - Газпромбанк

Вероятно снижение ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания 29 апреля текущего года и до 12-14% годовых к концу года, что позволит несколько смягчить масштабы рецессии, считают аналитики Газпромбанка.

Также, по мнению экспертов, в 2023 году ЦБ РФ продолжит постепенное снижение ставки - до 9% годовых в конце года.

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