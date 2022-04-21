"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Intuitive Surgical с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: $310, потенциальная доходность: 22,6%, стоп-приказ: $270, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"21 апреля компания представит финансовый отчет за I квартал 2022 года. Ожидается рост выручки на 11,5% (до $1,44 млрд) и прибыли на акцию $1,07. Если отчетность превзойдет прогнозы, а прогнозы на II квартал 2022 года будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - полагают эксперты.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном боковом канале. Открывать позицию рекомендуем при пробитии уровня в $310 с целью $380. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $270 риск на портфель составит 0,9%", - указывают в "Финаме".

Intuitive Surgical - американская корпорация, которая разрабатывает, производит и продает роботизированные продукты, предназначенные для улучшения клинических результатов пациентов с помощью минимально инвазивной хирургии, в первую очередь с помощью робот-ассистированной хирургической системы да Винчи.

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