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21 апреля 2022 года 16:11
"Фридом Финанс" сохраняет прогнозную цену акций Nasdaq на уровне $182
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют прогнозную стоимость акций Nasdaq Inc. на уровне $182 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Полагаем, что в условиях ожидаемой нормализации рынка капитала в 2022 году основными рисками для Nasdaq выступает ослабление активности компаний в части листинга в условиях повышенной волатильности и ужесточения финансовых условий, влияние валютных колебаний и сокращение объема торгов в годовом выражении. В то же время мы рассчитываем на увеличение оборотов торгов с деривативами и сохранение спроса на технологические услуги. С учетом обозначенных рисков сохраняем целевую цену для акций Nasdaq на уровне $182 за бумагу в течение года. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе бумага способна скорректироваться в диапазон $152-160", - пишут эксперты. Также аналитики отмечают, что за первый квартал 2022 года Nasdaq выкупила собственные акции на сумму $467 млн. "По текущей программе buyback у биржи остается еще $459 млн, если выкуп будет продолжен, это поддержит доходность акций. Дивиденд за квартал повышен на 11,1% - с $0,54 до $0,60 на акцию с доходностью 1,33% годовых. Компания также рассматривает решение о дроблении акций в соотношении 3:1. Эта процедура должна завершиться в третьем квартале. Дополнительный выпуск бумаг будет направлен акционерам в виде единоразового дивиденда", - указывают в инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-NASDAQ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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