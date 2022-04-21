"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с целью $130 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Abbott отчиталась за I квартал 2022г лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль компании на акцию составила $1,73, превзойдя консенсус на 17,7%. Выручка компании увеличилась на 13,8% г/г и на 8,8% кв/кв, достигнув $11,9 млрд и превысив общерыночные ожидания на 8,2%. Прогноз EPS GAAP на текущий год был понижен с $3,43 до $3,35 из-за затрат, связанных с упомянутой приостановкой производства некоторых видов питательных смесей. Ориентир для скорректированной EPS сохранился на уровне $4,7. Производство и продажа приборов для контроля диабета главный драйвер роста бизнеса Abbott", - отмечает аналитик Илья Зубков.

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