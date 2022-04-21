Меры Банка России мотивируют инвесторов не сокращать позиции в ОФЗ и корпбондах - Газпромбанк

Меры Банка России мотивируют инвесторов не сокращать позиции в ОФЗ и корпоративных бондах, причем последние в данное время выглядят более привлекательно, говорится в обзоре Газпромбанка.

"Российский долговой рынок переживает серьезный кризис, - пишут аналитики Андрей Кулаков и Александр Камышанский. - После резко негативного начала года и остановки торгов ОФЗ почти на месяц, ситуация стабилизировалась. В отсутствие возможности сокращать позиции в ОФЗ со стороны иностранных инвесторов доходности бумаг с фиксированным купоном приблизились к уровням середины февраля, а ЦБ, повысивший ключевую ставку вдвое, уже приступил к ее снижению. В настоящий момент выпуски с погашением в 2023-2024гг торгуются в диапазоне доходностей 10,4-11,0%, а бумаги с погашением в 2025г и позже - и вовсе вплотную приблизились к уровням, которые наблюдались до начала СВО, в узком диапазоне 10,2- 10,4%".

Эксперты банка отмечают, что в условиях "отключения" от рынка иностранных инвесторов, которые часто определяли его динамику, ключевым фактором влияния на расстановку сил на рынке ОФЗ станет поведение локальных игроков. Меры, принятые Банком России, формируют для локальных институциональных инвесторов мотивацию не сокращать свои позиции как в ОФЗ, так и в корпоративных облигациях, и не фиксировать отрицательный результат, особенно в условиях ограниченных альтернатив для инвестиций.

"Более привлекательно выглядят корпоративные облигации, предлагающие более высокие доходности при приемлемом кредитном риске. В отсутствие нового корпоративного предложения и низкой ликвидности вторичного рынка такие инвесторы будут сохранять позиции в ОФЗ, однако по мере нормализации ситуации и возобновления корпоративных размещений могут реаллоцировать часть средств", - указывают Кулаков и Камышанский.

Эксперты банка рекомендуют к покупке следующие активы:

- При длительном горизонте инвестирования покупка длинного отрезка кривой ОФЗ-ПД обеспечит максимальный TR (совокупный доход) при условии отсутствия новых шоков и следования тренду снижения ставок.

- Покупка выпуска ОФЗ-ИН-52001, недооценивающего прогнозную инфляцию и обеспечивающего почти максимальный TR в 2022г.

- Покупка ОФЗ-ПК, обеспечивающих сопоставимый TR с короткими ОФЗ-ПД при базовом сценарии, но предлагающих защиту в случае негативного развития событий. Флоатеры "старого" формата обеспечат более высокий TR.

- Определенная доля средств может быть инвестирована в длинные выпуски ОФЗ-ИН, которые отстают по показателю совокупного дохода от ОФЗ-ПД в случае оптимистичного развития событий, но опережают его при сохранении повышенного инфляционного давления на длительном сроке, что в текущих условиях может быть вполне вероятно.

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