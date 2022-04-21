Замедление инфляции открывает возможность для более активного снижения ставки ЦБР - Sber CIB

Замедление инфляции открывает возможность для более активного снижения ставки ЦБР, полагают аналитики Sber CIB.

"Стабилизация рубля и ослабление потребительского спроса начинают оказывать давление на цены. За неделю, завершившуюся 15 апреля, темпы роста цен снизились до 0,20% с 0,66% неделей ранее. С учётом текущей динамики месячная инфляция может достичь 1,5% в апреле, а годовая - ускориться до 17,8%. Вслед за экономической активностью начало снижаться и инфляционное давление. Замедление инфляции может продолжиться и в ближайшие недели. Это создаёт потенциал для более значительного снижения ключевой ставки ЦБ. Последний раз ЦБ снизил ставку 8 апреля - с 20 до 17%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что ЦБ рассматривает возможность дальнейшего снижения ставки", - пишут эксперты инвестбанка.

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