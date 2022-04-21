Котировки акций Tesla могут вырасти до $1150-1200 - BCS Express

Котировки акций Tesla могут вырасти до $1150-1200, сообщается в комментарии BCS Express.

"Компания Илона Маска отчиталась за I квартал 2022г, результаты оказались значительно лучше прогнозов аналитиков. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию в следующем квартале составит $2,30 и вырастет на 58% г/г, а выручка - $18,96 млрд и увеличится на 58,5% г/г. Техническая картина пока находится на стороне роста. Инвесторам стоит ожидать движения цен до уровня $1150-1200 за акцию. Консенсус-прогноз аналитиков Refinitiv по акциям Tesla находится на уровне $964 за акцию, что на 3% выше последней цены закрытия", - пишет аналитик Никита Покровский.

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