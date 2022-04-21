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21 апреля 2022 года 11:57
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций М.Видео
Аналитики BCS Express в целом позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций "М.Видео", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Группа "М.Видео" показала сильные операционные результаты в I квартале 2022 года - на уровне высокого сезона IV квартала 2021 года. Важно понимать, что выразительный рост продаж носит локальный характер и связан со стремлением населения закупиться техникой в свете возросшей волатильности курса рубля, разгона инфляции. Этот драйвер должен ослабнуть уже во II квартале, продажи могут просесть, - указывает эксперт Дмитрий Пучкарев. - Компания отмечает, что не исключается сокращение инвестпрограммы, о похожем решении уже сообщали ранее другие российские ритейлеры. Снижение инвестиций означает меньше открытий новых магазинов и замедление темпов роста выручки. Решение умеренно негативное для динамики акций, но в целом понятное в сложившихся реалиях. Мощный рост цены акций "М.Видео" на торгах в четверг обусловлен отставанием котировок от рынка. Долгосрочные ожидания по бумагам позитивные, однако если настроения на российском рынке будут подавленными, то хороший отчет может быть быстро "переварен". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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