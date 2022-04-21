BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций М.Видео

Аналитики BCS Express в целом позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций "М.Видео", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Группа "М.Видео" показала сильные операционные результаты в I квартале 2022 года - на уровне высокого сезона IV квартала 2021 года. Важно понимать, что выразительный рост продаж носит локальный характер и связан со стремлением населения закупиться техникой в свете возросшей волатильности курса рубля, разгона инфляции. Этот драйвер должен ослабнуть уже во II квартале, продажи могут просесть, - указывает эксперт Дмитрий Пучкарев. - Компания отмечает, что не исключается сокращение инвестпрограммы, о похожем решении уже сообщали ранее другие российские ритейлеры. Снижение инвестиций означает меньше открытий новых магазинов и замедление темпов роста выручки. Решение умеренно негативное для динамики акций, но в целом понятное в сложившихся реалиях. Мощный рост цены акций "М.Видео" на торгах в четверг обусловлен отставанием котировок от рынка. Долгосрочные ожидания по бумагам позитивные, однако если настроения на российском рынке будут подавленными, то хороший отчет может быть быстро "переварен".

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