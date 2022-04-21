Акции Lam Research в целом интересны для долгосрочных вложений - BCS Express

Акции Lam Research в целом интересны для покупки на долгосрочную перспективу, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Компания Lam Research входит в топ-3 крупнейших публичных производителей оборудования для полупроводниковой отрасли. Судя по мультипликаторам, она самая дешевая, при этом по рентабельности и маржинальности не уступает более крупным конкурентам. Акции интересны в долгосрочной перспективе, так как крупные производители чипов расширяют производство. Среднесрочная перспектива будет зависеть от рыночного настроения. В моменте есть риск еще большего снижения, поэтому пока входить в долгую позицию не стоит - могут появиться более привлекательные уровни", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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