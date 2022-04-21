"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с целью $158,5 за штуку, что предполагает потенциал роста в размере 29,2% на декабрь 2022 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания опубликовала отчетность за I квартал. Квартальная выручка Abbott Laboratories увеличилась на 13,3% г/г до $11,9 млрд и превысила ожидания на $900 млрд. Продажи продуктов, связанных с анализами на коронавирус, составили $3,3 млрд в сравнении с $2,3 млрд в IV квартале 2021г. Чистая прибыль компании увеличилась на 36,5% г/г и составила $2,45 млрд. При этом скорректированная чистая прибыль на акцию достигла $1,73 и на 27 центов превзошла наши ожидания", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

Компания по-прежнему ожидает в 2022г скорректированной чистой прибыли на акцию в размере не менее $4,70. При этом Abbott Laboratories ожидает выручку от ковидного сегмента в размере $4,5 млрд, и эта величина ожидается по большей части в первом полугодии, указывает эксперт.

"Акции Abbott Laboratories находятся в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "покупать" и целевой ценой $158,5, что предполагает потенциал роста в размере 29,2% на декабрь 2022 года. На данном этапе фундаментальные факторы, на которых основывается наша рекомендация, остаются в силе, и квартальный отчет нас не разочаровал, поэтому мы сохраняем рекомендацию "покупать" по Abbott Laboratories и подтверждаем целевую цену", - резюмирует Саидова.

Abbott Laboratories - американская фармацевтическая компания и поставщик медицинских девайсов.

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