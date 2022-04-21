Вероятно укрепление рубля до 75 руб./$1 на торгах в четверг - Sber CIB

Вероятно укрепление национальной валюты по отношению к доллару США до уровня 75 руб./$1 на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

Нефть марки Brent будет торговаться в течение дня около уровня в $108 за баррель, считают эксперты инвестбанка.

Доходности ОФЗ в среду снизились на 15-20 б. п., а у бумаг длиннее 13 лет доходность на закрытии торгов впервые за несколько месяцев опустилась ниже 10%. По данным Росстата, недельная инфляция снова замедлилась - с 0,66% до 0,2%, то есть минимального значения с февраля. В этих условиях в Sber CIB ожидают дальнейшего снижения доходностей ОФЗ.

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