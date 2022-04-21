Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $100-102/барр. в четверг - ПСБ

Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $100-102 за баррель Brent в четверг, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ближайший фьючерс на Brent в среду пытался развить снижение, но по итогам дня сумел удержаться у отметки $107/барр., уровня закрытия предыдущего дня. Понижение накануне прогноза МВФ по мировой экономике и вспышка COVID-19 в КНР, а также высокие долларовые ставки заставили участников рынка занять выжидательные позиции. В конце дня некоторое ухудшение настроений на рынке США и недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей способствовали локальной просадке котировок "под" отметку $105/барр. Впрочем, резкое снижение в Штатах запасов сырой нефти (-8,02 млн барр.) и нефтепродуктов (дистилляты -2,66 млн барр., бензины: -0,76 млн барр.) помогло сдержать давление продавцов. Во вторник утром фьючерс на Brent умеренно повышается, удерживаясь у $108/барр. Полагаем, что диапазон $105-110/барр., учитывая скудость экономического календаря, может сохранить свою актуальность", - пишет эксперт ПСБ.

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