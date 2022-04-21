Возможен инерционный рост индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ

Возможен инерционный рост индекса Мосбиржи к уровню 2400 пунктов на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Эксперт при этом отмечает, что отсутствие весомых поддерживающих факторов не позволит начать российскому фондовому рынку полноценное восстановление.

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