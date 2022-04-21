Корпбонды компаний РФ в текущий момент более привлекательны, чем ОФЗ - BCS Express

Покупка корпоративных облигаций российских компаний в текущий момент выглядит более привлекательно, чем приобретение рублевых гособлигаций, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс ОФЗ (RGBI) в среду вырос еще на 0,8%. Гособлигации уже выглядят перекупленными, кривая доходностей по бондам со сроком погашения более 2 лет опустилась в диапазон 10-10,5%. Корпоративные облигации существенно отстают в динамике, спреды к кривой ОФЗ (G-спред) расширились. Так что покупка бондов российских компаний сейчас выглядит более привлекательной, чем гособлигаций", - отмечает аналитик в комментарии.

Также Карпунин указывает, что инфляционные тенденции располагают к тому, что ЦБ РФ в ходе заседания в следующую пятницу вновь снизит ключевую ставку. "В базовом сценарии она может упасть до 14-15%. Если посмотреть на доходность к погашению трехмесячного выпуска ОФЗ 26209, то она составляет 14,6%. То есть в рынок уже полностью заложили дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики", - пишет эксперт инвесткомпании.

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