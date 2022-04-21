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21 апреля 2022 года 09:17
Корпбонды компаний РФ в текущий момент более привлекательны, чем ОФЗ - BCS Express
Покупка корпоративных облигаций российских компаний в текущий момент выглядит более привлекательно, чем приобретение рублевых гособлигаций, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Индекс ОФЗ (RGBI) в среду вырос еще на 0,8%. Гособлигации уже выглядят перекупленными, кривая доходностей по бондам со сроком погашения более 2 лет опустилась в диапазон 10-10,5%. Корпоративные облигации существенно отстают в динамике, спреды к кривой ОФЗ (G-спред) расширились. Так что покупка бондов российских компаний сейчас выглядит более привлекательной, чем гособлигаций", - отмечает аналитик в комментарии. Также Карпунин указывает, что инфляционные тенденции располагают к тому, что ЦБ РФ в ходе заседания в следующую пятницу вновь снизит ключевую ставку. "В базовом сценарии она может упасть до 14-15%. Если посмотреть на доходность к погашению трехмесячного выпуска ОФЗ 26209, то она составляет 14,6%. То есть в рынок уже полностью заложили дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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