"Финам" понизил рекомендацию для акций Entergy до "держать", повысив целевую цену с $119,59 до $135 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Entergy характеризуется "защитным" профилем на фоне высокой доли регулируемого бизнеса, но при этом реализует ряд прорывных проектов в области ВИЭ в перспективном с экономической точки зрения Техасе. Кейс компании поддерживается за счет хорошей дивидендной доходности 3,3%. Кроме того, компания может быть интересна с позиции высокой доли атомной генерации, которую планируется сохранить в ближайшие годы. Мы повышаем целевую цену по акциям ETR , но понижаем рекомендацию с "покупать" до "держать". Потенциал 8,49% без учета дивидендов", - указывает аналитик Александр Ковалев.

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа. Компания поставляет э/э 3 млн розничных потребителей в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас.

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