X5 Retail Group - бенефициар консолидации рынка в 2022г - Sber CIB

X5 Retail Group - бенефициар консолидации рынка в 2022 году, говорится в комментарии Sber CIB.

"X5 представила операционные результаты за I квартал 2022г: консолидированная розничная чистая выручка увеличилась на 19% в сравнении с тем же периодом 2021г - до 603 млрд руб., консолидированные сопоставимые продажи - на 11,7%, сопоставимый чек - на 7,8%, трафик в магазинах - на 3,7%. Компания объявила, что приостанавливает программу расширения сети и обновления розничных магазинов и сейчас сокращает план капиталовложений на 2022г. Это общая тенденция для отрасли", - указывают аналитики инвестбанка.

Показатели X5 Retail за 1К22г превысили прогнозы экспертов Sber CIB. "Прирост среднего чека был небольшим, несмотря на существенное ускорение инфляции. Это значит, что более быстрый рост выручки может не обеспечить дополнительного повышения рентабельности, указывают аналитики. Тем не менее они сохраняют позитивное отношение к компании, которая в этом году должна выиграть от консолидации рынка", - отмечается в комментарии.

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