Локальное равновесие валютного курса может быть сдвинуто до уровня выше 80 руб./$1 - Райффайзенбанк

Локальное равновесие валютного курса может быть сдвинуто до уровня выше 80 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагают эксперты Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

На взгляд аналитиков банка, на первый план для валютного рынка сейчас выходят фундаментальные изменения в структуре платежного баланса: существенная просадка импорта (оперативные данные все еще не доступны, но М. Орешкин комментировал, что на текущий момент сокращение составило уже десятки процентов) при относительно более сдержанном падении экспорта.

"Формированию дополнительного навеса на валютном рынке пока способствуют действующие меры по контролю за движением капитала. При этом мы полагаем, что регулятор будет и дальше плавно смягчать установленные для резидентов ограничения, что в среднесрочной перспективе вместе с продолжающимся давлением вводимых санкций на экспорт может сдвинуть локальное равновесие для курса рубля выше 80 руб./$1", - прогнозируют Чепков и Мурашов.

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