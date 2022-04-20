BCS Express сохраняет прогнозную цену акций Wells Fargo на уровне $61

Аналитики BCS Express сохраняют прогнозную стоимость акций Wells Fargo & Co. на уровне $61 за штуку, что предполагает потенциал роста 29%, и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты Wells Fargo за 1К22 умеренно позитивно. Прибыль на акцию выше консенсус-прогноза на 9% за счет низких отчислений в резервы, но комиссионные доходы показали слабую динамику наряду с выручкой от трейдинга. Менеджмент эмитента пересмотрел ряд прогнозов на 2022 год в позитивную сторону: увеличил рост кредитного портфеля до 4-6% с 1-5% ранее; рост процентного дохода теперь достигнет 15-16% (мы прогнозировали 12%). Растущие макроэкономические риски не влияют на текущие прогнозы руководства относительно качества активов, так как менеджмент изначально использовал консервативный подход к планированию. Прогноз чистой прибыли и целевой рентабельности капитала пересмотрен не был на фоне повышенной волатильности и слабой предсказуемости комиссионной выручки и доходов от трейдинга, - пишут эксперты. - Мы увеличиваем прогнозы по NIM (чистой процентной марже) на 7 б.п. (до 2,4%) в 2022 году, сохраняем операционные издержки на предыдущем уровне. Увеличиваем стоимость риска на 5 б.п. ежегодно в 2023 и 2024 гг. в связи с увеличивающимися макроэкономическими рисками. В результате целевая рентабельность капитала возрастет на 1 п.п. (до 11,6%). С учетом роста стоимости капитала (из-за роста процентных ставок), мы не меняем целевой мультипликатор P/TB в 1,2x, сохраняем целевую цену в $61 за акцию и рекомендацию "покупать" (потенциал роста составляет 29%)".

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