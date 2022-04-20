Рынок ОФЗ не находит поводов для резких движений - Росбанк

Рынок рублевых гособлигаций не находит ни потоковых, ни информационных поводов для резких движений, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка.

Кривая ОФЗ-ПД имеет почти плоскую форму - доходности всех выпусков (за исключением участка до 1 года) умещаются внутри интервала 10,00-10,45% годовых, указывают эксперты.

"Возврат Минфина на первичный рынок госдолга маловероятен, по крайней мере, на горизонте мая-июня. На вторичном рынке растет значимость инвесторов физических лиц: согласно недавнему отчету ЦБ, в марте их доля достигла 26%. Мы связываем столь высокий уровень с желанием в конце марта зафиксировать исключительно высокий уровень доходностей и ожидаем, что с ходом времени доля физлиц на вторичных торгах вернется к более привычным 10-20%", - отмечают в Росбанке.

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