"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с прогнозной ценой HKD4,88

"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с прогнозной стоимостью 4,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 19,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Sino Biopharmaceutical располагает диверсифицированной линейкой фармацевтических и биотехнологических препаратов по широкому спектру направлений медицины, имеет благоприятную деловую репутацию в КНР и показывает феноменальный рост чистой прибыли. При всем этом акции эмитента за последний год подешевели почти наполовину. Это представляется нам необоснованным с фундаментальной точки зрения - цену бумаги подкосили негативные эмоции инвесторов в отношении ужесточения регулятивных норм в секторе здравоохранения со стороны властей Поднебесной, но по факту финансовые результаты компании более чем обнадеживают, причин для опасений быть не должно", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Sino Biopharmaceutical - китайская биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Гонконге, ее акции торгуются на Гонконгской бирже. Компания выпускает как продукцию традиционной китайской медицины, так и химические фармацевтические препараты.

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