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20 апреля 2022 года 11:22
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций UnitedHealth на уровне $632,9
"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций UnitedHealth Group на уровне $632,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 17,7%, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. UnitedHealth Group, крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке, опубликовала отчетность за первый квартал 2022 года. Согласно данным отчета, квартальная выручка UnitedHealth возросла на 14,1% г/г и составила $80,1 млрд, превысив ожидания на $1,33 млрд, констатирует ведущий аналитик отдела анализа акций инвесткомпании Зарина Саидова. Чистая прибыль UnitedHealth по итогам первого квартала составила $5,15 млрд, увеличившись на 3,4% г/г. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $5,49 и на 14 центов превзошла прогнозы. Коэффициент медицинских затрат компании, равный отношению медицинских издержек к объему страховых взносов, в первом квартале составил 82% в сравнении с 80,9% годом ранее. Компания повысила свои прогнозы на 2022 год по скорректированной чистой прибыли на акцию до диапазона $21,2-21,7, отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-UNITEDHEALTH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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