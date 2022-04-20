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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятен рост цены акций Lockheed Martin до $490 в течение полугода - BCS Express
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20 апреля 2022 года 10:55

Вероятен рост цены акций Lockheed Martin до $490 в течение полугода - BCS Express

Вероятен рост цены акций Lockheed Martin до уровня $490 за штуку в течение двух ближайших кварталов, полагает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

" Котировки акций Lockheed Martin продолжают двигаться в рамках восходящего тренда. Несмотря на то, что финансовые показатели за 1К22 несколько ухудшились по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, инвесторы продолжают покупать бумаги компании. Конфликты в мире увеличивают расходы Германии и НАТО на оборону, что благоприятно для цены акций эмитента. Ожидаем достижение нового максимума на уровне $490 за бумагу в течение двух ближайших кварталов", - указывает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

Lockheed Martin - американская аэрокосмическая, оборонная, информационная и технологическая корпорация.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-LOCKHEED/MARTIN-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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