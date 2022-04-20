Возможно небольшое снижение доходностей ОФЗ в среду - Sber CIB

Возможно небольшое снижение доходностей рублевых гособлигаций на торгах в среду в преддверии публикации данных по недельной инфляции в России, полагают аналитики Sber CIB.

Банк России накануне ослабил меры валютного контроля для экспортёров из несырьевых неэнергетических секторов. Теперь такие компании получили 60 дней для обязательной продажи 80% валютной выручки, а не три, как было ранее. По мнению экспертов инвестбанка, в ближайшие недели предложение валюты на рынке из-за этого может временно снизиться на 30-40%, а рубль, возможно, вернётся к 79-80 руб./$1. Впрочем, реальный эффект от этой меры, на взгляд аналитиков, проявится позже, поэтому рубль должен возобновить укрепление в сторону 75 руб./$1.

Котировки нефти марки Brent в среду находятся около $108,5 за баррель. По данным Американского института нефти, в хранилищах США уменьшились запасы нефти. Если отчёт Минэнерго США также покажет сокращение запасов, котировки могут превысить $110 за баррель, полагают в Sber CIB.

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