Вероятно замедление темпов укрепления курса рубля на торгах в среду - ПСБ

Вероятно замедление темпов снижения курса пары доллар/рубль и незначительное снижение торговой активности в среду на фоне разрешения ЦБ РФ компаниям-экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу 80% выручки в иностранной валюте, зачисленной начиная с 19 апреля, не позднее 60 рабочих дней, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Тем не менее, отмечает эксперт, навес предложения сохраняется, а курс пары доллар/рубль может опуститься ниже 78 руб./$1.

Поддержку национальной валюте продолжают оказывать избыток долларового предложения и приближающийся налоговый период 25-28 апреля, указывает Жильников.

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