Возможно небольшое ослабление рубля в среду утром - BCS Express

Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару в начале торговой сессии в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Объем предложения валютной выручки экспортеров очевидно превышает спрос на валюту. Если ничего не делать, то тренд по укреплению рубля не поменяется даже в условиях умеренного падения цен на нефть. В этой ситуации Банк России во вторник вечером объявил о новых мерах по смягчению валютного контроля. Для несырьевых экспортеров увеличен срок, в течение которого они обязаны продавать 80% выручки. Новость появилась уже после закрытия торгов, и рубль на нее не успел отреагировать. В прошлый раз, когда ЦБ смягчал меры, курс USD/RUB подскакивал к 81-82 руб./$1, а затем снова плавно снижался. Сейчас мы можем увидеть что-то похожее, но в чуть меньшем масштабе. Локальный рост доллара впоследствии будет вновь отыгран".

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