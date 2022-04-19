"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций UnitedHealth до $569

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций UnitedHealth Group до $569 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Крупнейшая американская компания в сфере медицинского страхования UnitedHealth отчиталась за I квартал 2022г, превзойдя ожидания инвесторов. Скорректированная EPS составила $5,49, побив консенсус на 2,2%. Выручка составила $80 млрд (+8,7% кв/кв, +14,2% г/г), превысив предварительные оценки аналитиков. Эмитент демонстрирует уверенный рост всех сегментов и сохраняет курс на модернизацию своей продуктовой линейки. Менеджмент повысил прогноз скорректированной EPS в 2022г с $21,1-21,6 до $21,2-21,7. Мы оцениваем представленную отчетность UnitedHealth позитивно и повышаем целевую цену по бумаге до $569. Рекомендация - "покупать", - пишет аналитик Илья Зубков.

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