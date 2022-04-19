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19 апреля 2022 года 18:46
Вероятно снижение индекса Мосбиржи до отметки 2000п в ближайшей перспективе - "Финам"
Вероятно снижение индекса Мосбиржи до отметки 2000п в ближайшей перспективе, полагает аналитик "Финама" Наталия Малых. "В ближайшей перспективе вероятна просадка до психологической отметки 2000 пунктов по индексу Мосбиржи, что ниже от текущих уровней на 11%, - прогнозирует эксперт. - В то же время для "армагеддонских" прогнозов на данный момент нет оснований. С учетом числа введенных санкций, у западных стран остается в распоряжении уже не так много доступных вариантов по ограничениям. Что может помочь рынку помимо хороших сводок с Украины? Во-первых, это будущее ожидаемое понижение процентной ставки, которое поспособствуют перетоку с депозитов и облигаций на рынок акций. Во-вторых, сейчас также сезон решений менеджмента по дивидендам, и если эмитенты будут придерживаться политики выплаты дивидендов, то это поддержит спрос на их акции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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