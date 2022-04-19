Инвесторам стоит обратить внимание на акции Alcoa, Pan American Silver и Vale - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Alcoa, Pan American Silver и Vale S.A., считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Глобальный металлургический индекс S&P Metals & Mining сигнализирует о новом подъеме в индустрии. За три последних сессии он вырос на 8%, а с начала текущего года бенчмарк обгоняет широкий рынок более чем на 50%. Драйвером для зарубежных "фишек" стали очередные проблемы с поставками из России на фоне санкций и ответных мер правительства РФ. Среди немногих бумаг, которые не выглядят перегретыми и торгуются на СПБ Бирже, мы выделили три. Это лидер алюминиевой добычи Alcoa, крупнейший в мире производитель серебра Pan American Silver и диверсифицированный бразильский металлургический холдинг Vale S.A. с отличной динамикой акций и высокими дивидендом", - указывает аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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