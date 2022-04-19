Прогнозная цена акций BNY Mellon на горизонте до конца 2022г - $57 - "Фридом Финанс"

Акции Bank of New York Mellon недооценены рынком, прогнозная стоимость бумаги на горизонте до конца текущего года составляет $57 за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Квартальные результаты BNY Mellon в целом совпали с общерыночными ожиданиями. Менеджмент эмитента обновил прогноз на 2022 год, повысив ожидаемые темпы роста чистого процентного дохода с ранее заявленных 10% до 13% г/г. При этом понижен прогноз роста комиссионных доходов: с 7% до 4-5% г/г. Полагаем, что доходы корпорации в течение года в условиях нормализации рынков капитала в большей степени будут зависеть от обслуживания рыночных сделок, а рост чистых процентных доходов не окажет значительного влияния на прибыль", - отмечают эксперты в комментарии.

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