Инвесторам стоит обратить внимание на акции Globaltrans - "Солид Брокер"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Globaltrans, покупка которых на текущих уровнях с целью 666 руб. за штуку на горизонте года может принести доходность 91%, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Аналитики инвесткомпании указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

• Рост ставок аренды полувагонов выше предыдущих максимумов.

• Высокий спрос на вагоны и цистерны со стороны экспортёров и внутри страны.

• Высокая маржинальность бизнеса (EBITDA margin 39%).

• Низкая долговая нагрузка (ND/EBITDA 0,9).

• Байбэк на 10% от капитала.

• Расширение бизнеса в 2022 году.

• Потенциально высокие дивиденды (93 рубля) при решении проблемы с валютным контролем из-за головного офиса на Кипре.

• Отсутствие потребности в высоких капзатратах.

Эксперты отмечают также негативные факторы и риски:

- Риск снижения объемов транспортировки при проблемах у основных клиентов: "Роснефти", "ММК", "Металлоинвесте".

- Отмена финальных дивидендов за 2021г.

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