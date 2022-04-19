Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4350-4410п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4350-4410 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 колеблется у поддержки на отметке 4400 пунктов. Пока бенчмарк не ушел ниже 4300, у него остаются шансы сформировать паттерн "перевернутая голова и плечи", который дает сигнал к резкому развороту вверх. RSI и MACD находятся на нейтральных уровнях. Если позиции покупателей не усилятся, в краткосрочной перспективе индекс широкого рынка сможет протестировать поддержку в диапазоне 4300-4350 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Аналитики инвесткомпании обращают внимание на то, что бизнес-активность в строительном секторе, измеряемая индексом NAHB, в апреле упала на 2 пункта по сравнению с мартовским показателем, до сентябрьского минимума 77. Индекс снижается четвертый месяц подряд. Продолжающийся рост цен на жилье и повышение затрат на строительство обусловили сокращение продаж до самых низких с прошлого лета объемов.

"Экономисты NAHB отмечают совпадение переломного для строительного сектора момента с периодом активного повышения процентных ставок. Однако несмотря на то, что более высокие ставки по ипотечным кредитам помогут замедлить рост цен на жилье, экономисты Goldman Sachs по-прежнему ожидают, что оно в текущем году подорожает более чем на 10% (в сопоставлении с уровнем за IV квартал 2021-го). Кроме того, эксперты инвестбанка указывают на то, что жилищное строительство исторически менее подвержено влиянию повышения ипотечных ставок в условиях ограниченного предложения", - указывается в комментарии.

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