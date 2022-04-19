Китайские производители электромобилей могут пострадать от локдаунов в стране - "Открытие Инвестиции"

Китайские производители электромобилей могут пострадать от продолжающихся локдаунов в стране, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Инвестиции" Эркена Кичибаева.

"Руководители китайских технологических компаний XPeng и Huawei предупреждают о рисках приостановки производства из-за продолжающихся локдаунов в Шанхае, - отмечает Кичибаев. - Продолжительные ограничительные меры влияют на сокращение темпов роста поставок новых моделей - один из важных показателей роста, на который пристально смотрят инвесторы. За IV кв. 2021г поставки электромобилей Nio увеличились почти на 29% г/г, превысив 25 тыс. единиц, тогда как прирост у Xpeng оказался еще более значительным: +222% г/г и 63% кв/кв при поставках более 41 тыс. единиц".

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