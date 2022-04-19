"КИТ Финанс Брокер" сохраняет позитивную оценку цены акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Компании продолжают отменять публикацию финансовых отчётов по итогам I квартала 2022 года. Объясняется это тем, что часть акционеров не может совершать сделки с бумагами эмитентов. В любом случае, отсутствие финансовой отчётности делает бизнес компаний менее прозрачным. В итоге оценивать результаты придётся по косвенным признакам. Например, результаты "АЛРОСА" можно оценить по данным иностранного конкурента De Beers. Компания в рамках очередного цикла с 28 марта по 12 апреля 2022 года сообщила о росте продаж на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные цифры можно оценивать, как индикатор продаж "АЛРОСА", но с неким дисконтом из-за введённых санкций в отношении алмазодобывающей компании. В связи с этим мы сохраняем положительный взгляд в отношении акций "АЛРОСА", - указывает аналитик Дмитрий Баженов.

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