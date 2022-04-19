Очевидных причин для роста индекса Мосбиржи в ближайшее время нет - BCS Express

Очевидных причин для роста индекса Мосбиржи в самой ближайшей перспективе не наблюдается, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи не внушает оптимизма. Очевидных причин для роста в самой ближайшей перспективе не наблюдается. Относительно сессии понедельника ничего не поменялось, а значит, поводов для смены сентимента во вторник у участников рынка также нет, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - В результате, даже несмотря на локальную техническую перепроданность, риск сползания котировок российских акций достаточно высок. Ближайшим ориентиром и зоной технической поддержки для индекса теперь выступает район 2260-2280 пунктов. Отскоки могут быть кратковременными. Для изменения тенденции нужен инфоповод, например, связанный с потенциальным урегулированием геополитической ситуации".

Чуть "лучше рынка", по мнению Карпунина, во вторник могут выглядеть акции угольщиков, производителей удобрений и цветных металлов. Нейтральная динамика возможна в бумагах секторов электроэнергетики, телекоммуникаций и продуктового ритейла.

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