Покупка акций Газпрома - интересная инвестидея на горизонте года - "Солид Брокер"

Покупка акций "Газпрома" с целевой ценой 480 руб. за штуку на горизонте года предполагает доходность 121% без учета дивидендов, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Газпром - национальное достояние. Именно так мы идентифицируем эту компанию на протяжении новейшей истории России. Однако после 2008 года большого интереса у инвесторов к Газпрому не было. Низкие дивиденды и высокие капитальные затраты лишь отталкивали игроков. Сейчас же, ситуация в корне меняется", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Ралли по ценам на газ в Европе и острый спрос на газ в мире.

- Высокая цена на нефть в рублях и рекордные доходы нефтяного подразделения - "Газпром нефти".

- Ожидаемая рекордная прибыль по итогам 2021г и 2022г.

- Переход на дивполитику от 50% скорректированной чистой прибыли.

- Ожидаемые рекордные дивиденды за всю историю компании.

- Заинтересованность менеджмента и государства в рекордных дивидендах и росте капитализации

Эксперты отмечают также негативные факторы и риски:

- Риск падения объемов продаж в Европу из-за решения о продаже в рублях.

- Риск падения цен на нефть.

- Проблемы с модернизацией и новым бурением из-за отсутствия импортных компонентов и зарубежных подрядчиков.

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