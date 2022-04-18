"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций Morgan Stanley до $100

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Morgan Stanley до $100 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Morgan Stanley 14 апреля отчитался за первый квартал. Результаты инвестиционного банка с активно развивающимся сегментом управления активами оказались выше среднерыночных ожиданий. Morgan Stanley выглядит уверенно в сравнении с банками, которые специализируются на кредитовании. В рамках действующей программы buy back на сумму $12 млрд в течение минувшего квартала банк вернул акционерам $2,9 млрд посредством выкупа акций. В результате уровень достаточности базового акционерного капитала первого уровня (CET1) опустился на 220 б. п., до 14,5 %, что, однако, по-прежнему заметно выше медианного уровня в отрасли. Это подтверждает возможности банка в отношении дальнейшей выплаты дивидендов и продолжения программы обратного выкупа акций вплоть до конца текущего года при сохранении текущих темпов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

На их взгляд, Morgan Stanley продемонстрировал наиболее сильные результаты из всех банков, специализирующихся на инвестиционно-банковских услугах. Однако аналитики полагают, что в течение года компания продолжит демонстрировать сокращение доходов на фоне высокой базы 2021г. Они понизили целевую цену акций Morgan Stanley до $100 за штуку с рекомендацией "держать".

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