Стоит обратить внимание на акции Coca-Cola, Altria, Medtronic, Газпрома, Норникеля и Мосбиржи - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на moat-компании (максимально защищенные от конкурентов) - акции Coca-Cola Co., Altria Group, Medtronic PLC, "Газпрома", ГМК "Норильский никель" и "Московской биржи", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Концепция moat ("защитный ров") и wide moat ("широкий ров") позволяет отбирать компании, максимально защищенные от конкурентов. Суть этой защиты в том, что войти на занятый рынок обходится слишком дорого или невозможно в принципе. Фактически moat-компании - это монополисты либо системно значимые корпорации. Инвестиции в "компании-крепости" особенно востребованы в период кризисов. Сейчас мы как раз наблюдаем рост "фишек" из индексов класса линейки Morningstar wide moat, а также приток средств в них со стороны глобальных инвесторов, - отмечает эксперт в комментарии. - Среди иностранных "фишек" можно отметить три бумаги, которые не боятся конкуренции, держатся "лучше рынка" и не имеют серьезных проблем с долгами или ликвидностью: Coca-Cola (напитки), Altria (табак) и Medtronic (медоборудование). На российском фондовом рынке можно набрать с десяток кандидатов на звание moat-компаний. Наиболее защищенными от финансовых трудностей выглядит как минимум три из них: "Газпром", "Норникель" и "Мосбиржа".

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