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18 апреля 2022 года 17:48
"Фридом Финанс" не рекомендует акции Wells Fargo для долгосрочных инвестиций
Аналитики "Фридом Финанс" не рекомендуют в настоящее время акции Wells Fargo & Co. для долгосрочных инвестиций, сообщается в комментарии инвестиционной компании. В базовом прогнозе целевая стоимость бумаги составляет $56 за штуку, в краткосрочной перспективе возможна коррекция до $42 за штуку, полагают эксперты. "Wells Fargo 14 апреля представил смешанные результаты за первый квартал 2022 года. Стратегия эмитента сфокусирована на оптимизации расходов и предполагает экономию средств в размере $3,3 млрд в текущем году. Однако банк продемонстрировал сокращение операционных издержек лишь на 0,8% г/г и рост на 5,1% кв/кв. Коэффициент эффективности увеличился на 4 п.п., до 79%, что станет препятствием в процессе снятия действующих ограничений на размер активов, поскольку улучшение показателей эффективности - это одно из ключевых требований регулятора, - отмечают аналитики в комментарии. - Полагаем, что в течение года доходы от ипотечного кредитования продолжат снижаться, тогда как чистая процентная маржа может повыситься. В годовом выражении прибыль также продолжит демонстрировать сокращение с учетом высокой базы прошлого года, но может быть увеличена в поквартальной динамике. При этом резервы под возможные кредитные убытки, по расчетам менеджмента, будут увеличены в связи с ростом стоимости кредитования и нестабильной макроэкономической среды, в том числе вследствие конфликта в Восточной Европе. Банк продолжает оптимизацию расходов, однако это лишь позволит незначительно компенсировать давление указанных факторов на чистую прибыль". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WELLS/FARGO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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