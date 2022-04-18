"Финам" рекомендует покупать акции JD.com с прогнозной ценой HKD263,8

"Финам" рекомендует покупать акции JD.com Inc. с листингом в Гонконге с прогнозной стоимостью 263,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

По ADS JD.com Inc. с листингом в США прогнозная стоимость составляет $57,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 2,2% от текущего уровня, указывается в обзоре.

"Котировки акций JD.com на Гонконгской бирже с начала года просели на 17% на фоне сохранения регуляторной неопределенности в китайском техсекторе и возникновения новых геополитических рисков. При этом с точки зрения финансовых показателей компания чувствует себя хорошо. В IV квартале 2021 года EBITDA, а также чистая прибыль, приходящаяся на акционеров JD, показали прирост на 50% г/г. Компания хорошо позиционирована в сегменте e-commerce и только выиграет от дальнейшего роста онлайн-продаж в Китае, - пишет эксперт Ксения Лапшина. - Мы рассчитываем на улучшение конъюнктуры в секторе и снижение давления на китайских эмитентов. На фоне возросших рисков для фондовых рынков РФ и Европы интерес инвесторов к китайским активам, вероятно, возрастет. Гигант рынка JD может стать одним из главных бенефициаров".

JD.com Inc. - китайская технологическая компания, входит в число ведущих провайдеров информации в интернете в КНР. JD является одним из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в Китае и владеет одноименной онлайн-платформой с 570 млн ежегодно активных покупателей по состоянию на 31 декабря 2021 года. Помимо этого, JD принадлежит крупнейшая инфраструктурная логистическая сеть в мире, компания управляет 43 самыми крупными логистическими парками в Азиатском регионе, имеет сеть складских помещений совокупной площадью 24 млн квадратных метров.

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