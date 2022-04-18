"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Goldman Sachs до $380

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Goldman Sachs Group до $380 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты при этом отмечают, что в текущий момент акции банка выглядят недооцененными.

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