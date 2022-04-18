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18 апреля 2022 года 16:40
"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Goldman Sachs до $380
Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Goldman Sachs Group до $380 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. Эксперты при этом отмечают, что в текущий момент акции банка выглядят недооцененными. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-GOLDMAN/SACHS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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