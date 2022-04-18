"Финам" сохраняет прогнозную цену бумаг TSMC на уровне $175

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость расписок компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) на NYSE на уровне $175, что предполагает потенциал роста 78% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Тайваньский производитель полупроводников TSMC в четверг, 14 апреля, одним из первых представил результаты за первый квартал 2022 года. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с глобальными цепочками поставок, компания вновь значительно опередила консенсус-аналитиков. После очередного впечатляющего квартала акции эмитента, на наш взгляд, выглядят заметно недооцененными рынком", - пишет аналитик Александр Ковалев.

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