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18 апреля 2022 года 15:53
Технических оснований для покупки бумаг VK пока нет - "Велес Капитал"
Технических оснований для покупки бумаг VK пока нет, но они могут появиться при закреплении котировок выше 480 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки расписок VK с технической точки зрения пытаются расти в понедельник, но импульс к восходящему движению, который возник после возобновления торгов в конце марта, так и не восстановился. Цена расположена ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (480 рублей), а ADX дневного графика указывает на преобладание нисходящего тренда. На данный момент технических оснований для покупок бумаг VK не наблюдается, но они могут появиться при закреплении выше 480 рублей. В этом случае стоит ждать отскока в район 575-650 рублей с перспективой слома долгосрочного нисходящего тренда", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-VK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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