Банк России, скорее всего, понизит ставку до 15% на заседании 29 апреля - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании 29 апреля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина на выступлении в Госдуме заявила, что регулятор не будет пытаться "любыми методами" вернуть инфляцию к целевому уровню. При этом регулятор ожидает во втором-начале третьего квартала ускорения роста цен на товары в связи с импортными ограничениями и в целом из-за фактора предложения. Отметим, что комментарии ЦБ несколько увеличивают потенциал снижения ключевой ставки, так как риски падения экономической активности, вероятно, становятся все более преобладающими для регулятора. Внеплановое снижение ключевой ставки 8 апреля только подтверждает данное предположение. Ожидаем на заседании в конце апреля еще одно снижение ключевой ставки - до 15%", - отмечает Кравченко.

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